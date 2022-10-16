Подготовиться к попытке вторжения: военный эксперт оценил угрозу атаки белорусов

Партнер России в войне против Украины регулярно лязгает оружием вблизи границ Украины. В Республике Беларусь говорят о якобы определенных военных учениях.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевски оценил потенциальную угрозу со стороны Беларуси.

По его мнению, нужно адекватно оценивать угрозу с севера и быть готовым к попытке вторжения. Однако результаты потенциальной атаки белорусов будут для них плачевны.

По словам Киричевского, сейчас стратегия белорусов вполне ясна. Они стремятся держать у северных границ определенное количество подразделений ВСУ, чтобы их не привлекли к операциям на юге или востоке Украины.

"Не стоит исключать, что когда-нибудь может быть и наступление. Есть вероятность, что белорусам таки дадут команду двигаться вперед с севера по широкому флангу, чтобы сделать переполох. Вспомните Арденнскую операцию нацистов во время Второй мировой войны, когда они накануне Рождества пошли в наступление, но очень быстро "сдулись", — рассказал эксперт.

По мнению Киричевского, если белорусы постараются атаковать Украину, то получат аналогичные результаты.

"Где-то продвинутся на пару километров. А потом серьезно "выгребут", — подчеркнул Киричевский.

Он подчеркнул, что западные партнеры Украины стали все больше предоставлять реактивные и артиллерийские снаряды для дистанционного минирования местности.

"Сначала может показаться, что это не слишком нужная вещь, ведь ВСУ контрнаступают. Однако, очевидно, это определенный привет для "северных картофельщиков", чтобы они даже не думали заходить в Украину", — сказал эксперт.

Российские военные в Беларуси: что известно

Напомним, Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил мнение, что военные РФ, входящие в состав региональной группировки войск, могли прибыть в Беларусь из-за страха Лукашенко, попытки Москвы оттянуть ВСУ на северную границу, а также из-за возможного наступления на Киев.

Кроме того, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

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