Война в Украине / © ТСН.ua

Россия пытается найти новые способы защиты критической инфраструктуры от атак украинских беспилотников. Для этого Кремль официально привлекает частные военные компании, расширяя их полномочия в сфере вооружения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

23 марта российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий отдельным ПВК и связанным с ними организациям безопасности получать от Росгвардии стрелковое оружие и боеприпасы боевого назначения.

Главная цель нововведения — защита стратегических объектов от ударов украинских БПЛА.

Действие закона распространяется на военизированные структуры, принадлежащие российским топливно-энергетическим компаниям, государственным корпорациям и стратегическим предприятиям.

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василия Пискарева, ранее частные структуры не имели надлежащих средств для отражения воздушных атак.

«ПИК уже обеспечивают безопасность более 80 процентов российской топливно-энергетической инфраструктуры, но раньше полагались на оружие, недостаточно эффективное для отражения ударов», — заявил Пискарев.

В ISW отмечают, что этот шаг — попытка властей решить давнюю проблему, на которую жаловались российские военные блоггеры. Они неоднократно отмечали, что существующая защита критически важных объектов в тылу недостаточна.

Помимо вооружения частных армий, Кремль ужесточает подготовку резервистов. Еще осенью 2025 года был принят закон, обязывающий действующих резервистов проходить спецвышколы по охране инфраструктуры.

Аналитики ISW предполагают, что эти мероприятия могут быть частью подготовки к будущим волнам принудительного призыва резервистов для выполнения задач внутри страны.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российский военно-промышленный комплекс демонстрирует неспособность самостоятельно восстановить потенциал зенитно-ракетных систем, утраченных в войне против Украины.

Об этом заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, отметив, что из-за дефицита новых систем Россия вынуждена искать старое оборудование, которое в свое время экспортировал Советский Союз.

«Я думаю, что не стоит недооценивать возможности врага или враждебных эмиссаров, они буквально по всем странам мира ищут дополнительное оборудование и оборудование, продаваемое в свое время Советским Союзом, для того, чтобы выкупить это оборудование в обратном направлении», — подчеркнул он.

По его словам, ранее Кремль рассчитывал на закупку систем ПВО в Иране, однако в настоящее время Тегеран не готов к подобным поставкам.

«До недавнего времени были четкие договоренности, что враг планировал закупить часть систем противовоздушной обороны в Иранской Республике. Но ведь видим, что сейчас в Иране не готовы к таким прямым продажам», — объяснил Селезнев.

В то же время, по его словам, украинские Силы обороны системно уничтожают российские системы ПВО быстрее, чем Россия способна восстанавливать их.

«Украинские силы обороны делают то же важное дело, выхолащивая возможности российской системы противовоздушной обороны вплоть до того уровня, что даже собственный оборонно-промышленный комплекс России не способен 100% компенсировать эти потери», — подытожил он.

Удары по России — последние новости

К слову, Силы обороны Украины 22 марта и в ночь на 23 марта поразили нефтяной терминал «Транснефть» в порту Приморск Ленинградской области, а также нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане.

По предварительным данным, в Приморске был поражен резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура, на территории порта возник масштабный пожар.

В Генштабе отметили, что эти объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

Также Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому авиастроительному предприятию в России — «Авиастар».

Как сообщили военные, по предварительной информации, атаковали климатическое укрытие и места стоянки воздушных судов. Часть самолетов, находившихся на территории предприятия, получила повреждения разной степени тяжести.