Подготовка к контрнаступлению: более 98% обещанной бронетехники уже в Украине

Каволи отметил, что украинцы находятся в "хорошей позиции", но предупредил, что российская армия отнюдь не уменьшилась.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что украинская армия своевременно получит все необходимое оружие для ожидаемого контрнаступления.

Об этом информирует Welt.

По его словам, более 98 процентов обещанной боевой техники уже доставлены в Украину.

"Я очень уверен, что мы снабдили их необходимыми материалами, и что мы будем продолжать предоставлять поставки для поддержки их операций", — сказал он Конгрессу США. "Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции для контрнаступления против российских военных".

Каволи также добавил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем они были в начале войны, несмотря на многочисленные потери в боях против Украины. В частности, РФ потеряла всего 80 самолетов и до сих пор имеет около тысячи истребителей.

Напомним, в Сети активно обсуждают, что Украина активно готовится к контрнаступлению, которое якобы должно было начаться весной, однако немного задерживается.

Ранее в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".

По мнению журналистов Foreign Policy, первые 24 часа контрнаступления станут решающими.

По информации издания Politico, администрация Байдена опасается последствий, если контрнаступление ВСУ не удастся.

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