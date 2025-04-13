Подготовка к наступлению на Сумы: Портников назвал три цели российского террора

Виталий Портников назвал цель террористических ударов РФ / © ТСН.ua

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Террористическая атака против гражданского населения, которую совершила российская армия ракетным ударом по Сумам, отвечает планам Кремля и представлению президента государства-агрессора Владимира Путина о реальности.

Украинский журналист Виталий Портников назвал три цели, которые преследует этим террором кремлевский режим.

«Важной целью таких атак является запугивание гражданского населения Украины . Напоминание украинцам, что только капитуляция может прекратить ракетные обстрелы их земли. Никакая армия их не защитит, потому что армия может сдерживать российские войска и не давать им возможности оккупировать новые украинские земли. А вот ракетные удары никто не сдержит», — заметил он.

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По мнению журналиста, в Кремле пытаются продемонстрировать, что такие ракетные удары будут продолжаться, пока в Киеве не откажутся от украинской государственности и согласятся на присоединение к России.

«Вторая цель – это дестабилизация настроений в самом украинском обществе. Чтобы осознающие необходимость сопротивления конфликтовали с теми, кто говорит: «Не имеет значения, какое знамя над моим домом, только чтобы прекратились ракетные обстрелы», — считает Портников.

По его словам, президент Российской Федерации считает украинцев нелояльным населением, которое нужно выгнать из родной земли, чтобы они освободили место для лояльного населения, для россиян.

Подготовка к наступлению на Сумы?

По мнению журналиста, Путин также может преследовать военную цель попытаться оккупировать еще одну часть украинской территории, где можно будет провести фиктивные референдумы.

«Сумская область – это один из очевидных кандидатов Кремля на создание такой фикции. Следовательно, бомбардировка Сум может быть подготовкой к такому российскому наступлению», — отметил Портников.

При этом он отметил, что если в Кремле осознают бесперспективность такого наступления для оккупации, то россияне могут использовать его для создания «буферной зоны», чтобы облегчить задачу тем, кто обсуждает варианты разделения украинской территории на разные зоны контроля между разными армиями.

«Это также может быть целью Путина, которую он, кстати, хладнокровно будет презентовать американским участникам переговоров», — подытожил Виталий Портников.

Напомним, по оперативным данным ГУР Минобороны, два баллистических удара по городу были нанесены ракетами типа «Искандер-М»/KN-23, выпущенными с территории Воронежской и Курской областей РФ.