Подготовка к наступлению ВСУ и 6 факторов, влияющих на фронт: военный эксперт рассказал, хватит ли ресурсов

По словам эксперта, в этом году будет больше бронетехники, очевидно, танков.

Военные эксперты приводят шесть факторов, влияющих на ход событий на фронте в начале 2023: погода, битва за Бахмут, наступление ВСУ, российская оборона, наступление россиян, события за пределами Украины.

В эфире канала "Рада" в рамках телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ.

"Подготовка к контрнаступательным действиям продолжается, потому что цель – деоккупацию украинской территории никто не отменял. Сейчас мы на предшествующем наступательном или контрнаступательном этапе – это накопление ресурсов с помощью наших партнеров, конечно. На сегодня, в большой степени, скорость и возможность проведение этого наступательного периода зависит от скорости принятия решений и передачи нам оружия", – заявил Мусиенко.

Он предположил, что M2 "Брэдли" (основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США – ред.), военная помощь Украине не ограничится.

"Будет больше бронетехники, очевидно, танков. Думаю, что после 20 января, после следующего заседания в формате "Рамштайн" об этом услышим. Понимаем, что, перейдя эту линию с предоставлением БМП "Брэдли" с последующей поддержкой артиллерией, означает, что Запад поддерживает нас в плане контрнаступления", – добавил Мусиенко.

Добавим, что накануне глава США Джо Байден поговорил по телефону с Шольцем и заявил, что Штаты предоставят свои танки "Брэдли", а Берлин в это время согласился предоставить Украине системы ПВО Patriot.

Между тем, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит от западных партнеров оружие, которое не удалось получить в 2022-м.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ нуждаются в 300 танках, 600-700 БМП и 500 гаубицах, чтобы выйти на рубеже 23 февраля.

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