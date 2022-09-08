Подготовка к псевдореферендуму: тем, кто не придет, оккупанты угрожают "национализировать" жилье

Всем украинцам, выехавшим с временно оккупированных территорий, оккупанты угрожают отобрать жилье, если те не вернутся домой.

На временно захваченных после 24 февраля территориях оккупанты угрожают местным, которые не вернутся домой до 1 октября, то есть к дате псевдореферендума, отобрать их имущество.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 8 сентября.

Отмечается, что на временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, во время подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться к своим домам до 1 октября.

В случае отказа жилье захватчики угрожают национализировать.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили более 400 целей оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS.

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