Подготовка к "референдуму": оккупанты собирают данные пенсионеров в Херсонской области

Кроме того, захватчики агитируют молодежь Херсонщины поступать в захваченные высшие учебные заведения, обещая бесплатную учебу.

В Херсонской области оккупационные власти готовятся к псевдореферендуму. Для этого ищут сотрудников, помещения и формируют своих медийщиков для пропаганды.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

Оккупационные власти начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей, а вместо этого требуют персональные данные. Так называемые "выплаты" приносят людям, которые раньше получали пенсию через "Укрпочту".

Также активно проверяются дома и квартиры, которые находятся в радиусе километра от мест проведения так называемого референдума.

"Из-за кадровых проблем во всех сферах и отказе жителей области сотрудничать, оккупанты привлекают на работу специалистов из России. В частности, анонсируют о переезде 100 медицинских работников, которые будут работать в больницах Херсонщины", — говорится в сообщении.

Оккупанты также рекламируют поступление в захваченные университеты. Обещают бесплатное обучение. Детей от 8 лет активно приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма.

Напомним, на юге оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и любыми способами пытаются это предотвратить.

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