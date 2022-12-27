Подготовка к решающему году и ситуация в Бахмуте: Зеленский — о заседании Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Речь шла о ситуации на фронте и подготовке к 2023 году, которую президент назвал решающим.

Об этом говорится в обращении Зеленского к украинцам.

"Провел сегодня заседание Ставки – уже 44-е за этот год. Тематика понятна. Прежде всего, это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможны действия врага на восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились с шагами на ближайшее время. Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски являются зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", — сообщил президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что на заседании обсуждали поставки боеприпасов на фронт и военную технику.

"Отдельно обсудили поставки боеприпасов и ремонт боевой техники. Кстати, хочу поблагодарить наших специалистов, всех наших партнеров, всех, кто привлечен к соответствующей работе. Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но и чтобы взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все присоединившиеся – действительно молодцы", — подчеркнул президент.

Зеленский за 27 декабря: план Украины на 2023 год

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". В то же утро началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Оккупанты планировали захватить Киев и установить в столице марионеточный режим.

Однако Силы обороны защитили Киев и выбили оккупантов из северных областей. Впоследствии провели успешные контрнаступления в Харьковском и Херсонском направлениях. Освобождение Украины продолжается.

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