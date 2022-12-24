Подготовка к вероятному массированному удару: Россия за 2 дня существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Россия в течение последних двух дней наращивает свое присутствие в Черном море.
В субботу, 24 декабря, Россия за день вывела в Черное море еще один боевой корабль. По состоянию на вечер в море на дежурстве находятся 4 ракетоносителя "Калибров", общий залп — 24 ракеты.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
"Они в течение двух последних дней наращивают свое присутствие, в частности, что касается ракетоносителей. На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносителя, одна из которых — подводная. К вечеру присоединился еще один подводный. Общий потенциальный залп составляет 24 ракеты типа "Калибр", — сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что это может свидетельствовать как о подготовке к новому массированному удару, так и может быть "игрой мышцами", чтобы психологически давить своим присутствием.
Россия может нанести массированный удар на Рождество или Новый год
Военный эксперт полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что новый ракетный удар россияне по энергетической системе Украины может нанести 25-30 декабря.
Такой же прогноз озвучил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. Он считает, что российские террористы в очередной раз могут атаковать Украину ракетами 25-29 декабря.
Между тем, по данным МВД ВС, по состоянию на обед 24 декабря в Черном море находилось 11 российских кораблей, общий залп – 20 ракет. По сравнению со вчерашним днем, 23 декабря, количество ракет увеличилось на 16 единиц.
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