"Подготовка контрнаступления продолжается": разведка сообщила, что в это время делают оккупанты

Украинские военные на сегодня готовятся к контрнаступлению. В то же время российские захватчики усиливают свои позиции, в частности, на юге, готовясь к обороне.

Оккупанты боятся активных действий ВСУ.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона "Едині новини" на украинских телеканалах.

"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение. Главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал Скибицкий.

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Он отметил, что сейчас и украинская, и российская стороны готовятся к более активным боевым действиям.

Представитель разведки также проинформировал, что за последний месяц россияне перебросили группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг. Эта группа войск участвовала во вторжении в Украину, находясь сначала в Беларуси, после этого – на Слобожанском и Донецком направлениях, а теперь – в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, украинский генерал Дмитрий Марченко пояснил, что для успешного контрнаступления в Херсонской области необходимо иметь по меньшей мере втрое больше войск, чем у врага.

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