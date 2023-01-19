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"Подготовка мощная": Зеленский рассказал об ожиданиях от предстоящего заседания "Рамштайна"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Подготовка мощная": Зеленский рассказал об ожиданиях от предстоящего заседания "Рамштайна"

Фото: Associated Press

Зеленский рассказал, что, готовясь к предстоящему "Рамштайну", провели несколько десятков важных разговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает от завтрашнего саммита "Рамштайн" положительных результатов.

Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"К "Рамштайну", мы готовились мощно, провели несколько десятков важных разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, чтобы мы свое все сохранили, а именно — наших людей. Поэтому посмотрим позже, будем судить по результатам "Рамштайна", ожидания положительные", — сказал Зеленский.

Основные приоритеты на "Рамштайне" 20 января

В пятницу, 20 января, состоится саммит в Рамштайне. Заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. В Минобороны назвали три приоритетных направления на встрече: противовоздушная оборона, подготовка ресурсов и резервов для продолжения деоккупации наших земель и танки, бронемашины, пушки, амуниция к пушкам и все остальное.

Добавим, в преддверии предстоящего саммита в Рамштайне министр обороны Украины Алексей Резников встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого генсек сделал важные заявления.

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Дата публикации
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