Подготовка РФ к наступлению: почему оккупанты выбрали именно Донетчину – в ВСУ объяснили

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что оккупационная армия России уже летом может начать наступление на Донбассе. Донецкая область для Путина – это стратегическая, политическая и военная задача. Риторика главы Кремля якобы "Россия освобождает народ Донбасса" – остается неизменной.

Такое мнение "24 Каналу" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко.

Он подчеркнул, что ключевой для России является Донецкая область, ведь Луганщину россияне почти полностью оккупировали.

Как отметил Тымочко, если Путину придется остановить агрессию против Украины из-за огромных потерь или внутриполитической нестабильности, то он надеется, что будет иметь обоснование для российского населения – якобы "Донецкую область мы завоевали" или "народ Донбасса мы освободили".

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Тымочко подчеркнул, что Россия еще с 2014 года планировала полностью захватить Донентчину и Луганщину. Враг выстроил там и логистические пути, складирование боекомплекта, накопление сил – как человеческого ресурса, так и технического. Также на территории двух областей оккупанты создали первый и второй армейские корпуса, подчиняющиеся российской армии.

"Но в современных вызовах ведения боевых действий для них Донецкая и Луганская области еще чрезвычайно важны тем, что там действительно сейчас легче всего наступать. Поскольку они имеют выстроенную сеть для своих войск, коммуникации выстроили неплохо", – объяснил военный.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ говорит, что оккупантам важно занять Донецкую область хотя бы в направлениях базовой атаки, которую они сейчас проводят. Речь идет о направлении Часового Яра и Авдеевки, когда враг не считался с потерями.

То есть россияне хотят по двум направлениям занять Донетчину и Луганщину.

Напомним, оккупанты пытаются взять пригород Часового Яра в оперативное окружение – какая там ситуация.

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