Подготовка россиян к наступлению на Северодонецк и обстрел полицейских: как прошли сутки в Луганской области

Подготовка россиян к наступлению на Северодонецк и обстрел полицейских: как прошли сутки в Луганской области

Раненый северодончанин доставлен в Полтаву, полицейские обстреляны в Шипилово, где остаются заблокированными люди.

В течение 9 мая россияне массированно обстреливали все маршруты выезда с территории Луганской области. Опасно было в Белогоровке и Шипилово. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"22 раза обстреляны города и села региона за минувшие сутки. Имеем разрушение жилья в Северодонецке и Лисичанске. Кроме того, в Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной ячейки Национальной полиции, произошло значительное возгорание, из-за чего помещение и оборудование уничтожены", — отметил он.

При попытке обследования разрушений в Шипилово, где остаются заблокированными люди, по полицейским открыли огонь россияне. Есть один травмированный сотрудник. Житель Северодонецка, который вчера получил осколочные ранения конечностей, госпитализирован и доставлен в больницу в Полтаве, добавил Гайдай.

Кроме того, глава области подчеркнул, что в направлении Северодонецка противник продолжает подготовку к наступательным действиям.

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За предыдущие сутки на территории Луганской и Донецкой областей успешно были отбиты пятнадцать атак врага: уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага. Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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