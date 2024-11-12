Подготовка российской ядерной ракеты Р-30 "Булава": в Сети появились спутниковые снимки

В Сети появилось спутниковое изображение, на котором можно увидеть подготовку Россией ядерной ракеты Р-30 "Булава".

Об этом сообщает Defense Express в понедельник, 11 ноября.

Военный портал сообщает, что на снимках виден процесс снаряжения и подготовки российской межконтинентальной баллистической ракеты. Она является одним из элементов "ядерной триады" России и размещается на атомных подводных крейсерах проекта 955 Борей.

Российские СМИ пишут, что на снимке "засвечена" работа 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за обслуживание ядерного вооружения, говорится в материале.

Как пишет Defense Express, ранее в публичном пространстве не появлялись спутниковые изображения, раскрывающие подготовку российских ракет, которые могут выступать носителями ядерного оружия.

Пока неизвестно, когда и где был сделан снимок. В Defense Express предполагают, что транспортно-пусковой контейнер с самой Р-30 Булава на снимке размещен в левом нижнем углу. Военный портал также обратил внимание, что на снимке видны несколько машин разного назначения.

Процесс подготовки Р-30 "Булава"/Иллюстративный фото из открытых источников

Как говорится в материале, россияне даже не пытаются маскироваться. Defense Express утверждает, что они демонстративно проводят подготовительные работы с целью психологического воздействия, поскольку страны Запада через спутники могут мониторить процессы, связанные с ядерным арсеналом РФ.

Напомним, Главное управление разведки сообщало, что Россия неудачно опробовала носители ядерного оружия "Ярс" и "Булава".

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