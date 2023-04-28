"Подготовка завершается": Резников назвал необходимые условия для контрнаступления

Украинская армия получила немало современной техники, которую сейчас овладевают военными.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к украинскому контрнаступлению завершается.
Об этом он сказал во время пресс-конференции.
По словам чиновника, наша армия получила немало современной техники, которую сейчас овладевают военными.
Резников не озвучил термины, однако, назвал необходимые условия. Среди них – решение командования и соответствующие погодные условия.
"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос по Генеральному штабу, по командованию. Как только будет божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем", – заявил министр.
Министр обороны добавил, что сегодня завершаются учения украинских войск
ных на разных типах иностранной бронированной техники и экипажи возвращаются в Украину.
Отметим, США с партнерами обсудят ускорение поставок оружия для Украины. На этой неделе представители официального Вашингтона встретятся с десятками союзников из ЕС и НАТО, чтобы, в частности, поднять тему помощи Украине.
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