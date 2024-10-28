Через полгода военные КНДР, которых будут отправлять на современную войну, будут обкатаны в бою, и это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, подчеркнул руководитель ЦПД.
Подготовленные на войне с Украиной северокорейские бойцы будут представлять угрозу странам НАТО.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram, комментируя отправку северокорейских военных на войну в Украину.
"WSJ сообщает о том, что КНДР отправила в РФ "молодых и неподготовленных солдат". Конечно, военные КНДР не могут в принципе быть подготовлены к ведению современной войны. Скажу больше, даже некоторые военные НАТО не были бы подготовлены сразу к такой войне, как у нас с РФ. Ибо никто раньше так не воевал. Но это не означает, что около 12 тысяч воинов КНДР, из которых 1500 спецназовцев, не будут учиться у россиян. Они для того и приехали, чтобы получать опыт в бою на Курщине помогать армии РФ", – подчеркнул руководитель ЦПИ.
Андрей Коваленко отметил, что на Западе, безусловно, заинтересованы в том, чтобы приуменьшить ситуацию, чтобы ничего самим не делать. Впрочем, по его словам, это ложный путь.
"За 3-6 месяцев военные КНДР, которых будут отправлять на современную войну, будут обкатаны в бою. И это угроза, которую понимает Южная Корея и должна понимать НАТО. Ведь именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усилленная "бурятами из КНДР", – подытожил он.
Ранее издание The Telegraph назвало причины, по которым КНДР решила вступить в войну России против Украины.
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