Подготовлено хорошее содержание для военного пакета, который может укрепить нашу страну – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что над пакетом работал вместе с военным командованием.

Подготовлено хорошее содержание для военного пакета, который может укрепить Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 17 сентября.

"Коротко на сегодня. Первое – совещание по военному наполнению нашего Плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета – именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно с Планом победы", – отметил президент.

Напомним, Зеленский рассказал о шагах, как увеличить количество боевых самолетов.

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