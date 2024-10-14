Подготовлены ли укрепления в случае выхода ВСУ из Торецка: что говорят в командовании

Ситуация в Торецке продолжает оставаться тяжелой, бои продолжаются за каждую улицу и подъезд.

В ВСУ заверили, что вблизи Торецка созданы фортификации, которые будут сдерживать российских оккупантов в случае выхода Сил обороны из города.

Об этом в эфире телемарафона заявила представитель оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Мы недавно говорили с главой ГВА Торецка, он поделился информацией о том, как была проведена подготовка фортификаций вблизи Торецка. Это происходило во взаимодействии с военными. Они хорошо их подготовили", — утверждает Бобовникова.

Она заявила, что ситуация в Торецке продолжает оставаться тяжелой, бои продолжаются за каждую улицу и подъезд.

По словам Бобовниковой, в восточных и юго-восточных районах города находится враг, а за другие части Торецкая ведутся активные бои.

Представительница ОТУ "Луганск" уточнила, что на ведение боев влияет и погода. К примеру, в световой день армия РФ больше штурмует и применяет FPV-дроны. Когда на улице дождь, ветер, туман – это мешает работе российских военных и использованию дронов.

Оккупанты продолжают штурмовать Торецк малыми пехотными группами по 5-7 человек под прикрытием артиллерии, минометов, FPV-дронов. Тяжелую технику они пока не используют.

Ранее в ВСУ подтвердили, что россияне вошли в Торецк.

Напомним, эксперт рассказал, какие последствия для фронта в случае потери Торецка.

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