Подлая "сакральная" ракетная атака России по Одессе: Гуменюк рассказала подробности

Ракеты типа Х-22 противник направил по складам одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье. В результате занялись пожары. Погиб охранник склада под Одессой, его тело обнаружили под завалами.

В эфире канала “Рада” в рамках телемарафона начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о деталях брутальной атаки: “Как раз Одесщина является кормилицей мира от имени Украины. На сегодняшний день мы работаем в зерновом соглашении и направляем грузы соответственно в рамках, в том числе, и Всемирной продовольственной программы. Поэтому продовольствие — это то, что их тоже смущает и вполне могло быть логичным, если бы в их действиях была какая-то логика”.

То, что россияне атаковали стратегическими бомбардировщиками по направлению Севастополя, — еще одна сакральность и привязка к значимым датам. Это то, что мы прогнозировали. Мы ожидали от них подобной подлости. Они пытались атаковать складские помещения, бить по рекреационной зоне, вновь напомнив жителям нашего региона о том, что линия побережья сегодня — скорее линия опасности и обороны, чем линия курорта, линия отдыха и восстановления», — прокомментировала Наталья Гуменюк.

На участках, куда попали ракеты, вспыхнули пожары. На территории складского помещения это более 10 тысяч кв. м, в рекреационной зоне – 120 и 40 кв. м. Это очень мощные пожары, сейчас они уже ликвидированы. "Разрушенные дачные дома, восстановительные базы отдыха — это говорит о том, что враг пытается избивать туда, где люди пытаются восстановить жизнь", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Российские оккупанты в ночь на 8 мая атаковали Одесщину ракетами Х-22. Враг совершил восемь пусков из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

Вражеские ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.



По данным ГСЧС, пожар на продовольственном предприятии ликвидировали более 90 спасателей. Она охватила площадь в 10 000 кв. метров.



Читайте также: