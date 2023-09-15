"Подлое оружие": чем особенная подлодка "Ростов-на-Дону", пораженная в Севастополе

Эксперт отметил, что такие лодки трудно отследить, поэтому вред от их применения большой.

Поврежденная во время атаки в Севастополе российская подлодка "Ростов-на-Дону" вооружена модифицированными ракетами "Калибр-ПЛ", для запуска которых может даже не подниматься на поверхность. Так что лодку почти невозможно заранее отследить и подготовить ПВО.

Об этом рассказал военно-морской эксперт Павел Лакийчук, сообщает "BBC News Украина".

Что известно о подлодке "Ростов-на-Дону"

Дизельная подлодка "Ростов-на-Дону" (проект 636.3 "Варшавянка", классификация НАТО – Improved Kilo) была поражена 13 сентября в оккупированном Севастополе в результате ракетного удара.

Субмарина была спущена на воду только в июне 2014 года. Размеры лодки: длина – 73 м, ширина – 10 м, опускается почти на 300 м, экипаж – 52 человека. Является носителем четырех ракет "Калибр".

Пункт базирования судна "Ростов-на-Дону" – Новороссийск в Краснодарском крае РФ. А в Крым эта подлодка периодически прибывала для регламентных работ и ремонта.

Подлодка "Ростов-на-Дону"/Фото из открытых источников

В 2017 году "Ростов-на-Дону" получил приз военного командования России как лучшая подлодка страны по итогам соревнований.

Где россияне использовали подлодку "Ростов-на-Дону"

В марте 2021 года российские государственные медиа утверждали, что эта подлодка якобы смогла "перехитрить" наблюдательные службы НАТО, временно исчезнув с их радаров в Средиземном море.

Подлодка "Ростов-на-Дону" впервые применила ракеты "Калибр" в боевой ситуации в 2015 году во время вооруженного конфликта в Сирии. Это был первый в истории запуск российских крылатых ракет с подлодок.

Запускал ли "Ростов-на-Дону" "Калибры" по Украине

В Черное море подводное судно прибыло за неделю до полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Что касается запусков "Калибров" с этой лодки по украинским городам, то ВСУ сообщали, что запуски этих ракет происходят именно с лодок проекта "Варшавянка". Заметим, по словам военного эксперта и экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, именно из "Ростова-на-Дону" были запущены "Калибры" во время прошлогодней вражеской атаки по Виннице со многими жертвами и ранеными.

Особенности подводной лодки "Ростов-на-Дону"

Такие подлодки малошумные и имеют высокую боевую эффективность. Они оборудованы новейшими комплексами ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.

Лакийчук обратил внимание, что такие лодки вооружены специальной модификацией ракет "Калибр", а именно "Калибр-ПЛ". Для их запуска подлодка может даже не подниматься на поверхность. Таким образом, судно почти невозможно заранее отследить и подготовить ПВО.

"Лодки наносят удары с подводного положения. То есть это подлое оружие, которое отследить трудно. Соответственно, вред от их действий большой", — отметил эксперт.

Он добавил, что после поражения "Ростова-на-Дону" в акватории Черного моря остаются еще три российские подлодки, способные нести ракеты "Калибр".

К слову, как сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, поврежденный в Севастополе российский корабль "Минск" больше не сможет полноценно выполнять свои функции. Россияне не способны восстановить этот корабль и подлодку "Ростов-на-Дону".

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