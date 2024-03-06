Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Подними руки, ты у меня на прицеле": как пограничники берут в плен оккупантов (видео)

"Подними руки, ты у меня на прицеле": как пограничники берут в плен оккупантов (видео)

Украинские бойцы во время штурма захватили в плен нескольких оккупантов / Фото: www.facebook.com/МВД Украины

Пограничники "Сталевого кордону" продолжают уничтожать врага и пополнять обменный фонд.

В Сети появилось видео, как бойцы бригады Госпогранслужбы "Сталевий кордон" берут в плен российских оккупантов во время штурма.

"Диверсионно-разведывательная группа 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевого кордону" Государственной пограничной службы Украины пополняет обменный фонд пленными оккупантами", — говорится в подписи к видео, которое опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Подними руки, ты у меня на прицеле": как пограничники берут в плен окупантов

"Подними руки, ты у меня на прицеле": как пограничники берут в плен окупантов

Ранее в ВСУ показали на видео удар дрона по транспорту оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация