"Подними руки, ты у меня на прицеле": как пограничники берут в плен оккупантов (видео)

В Сети появилось видео, как бойцы бригады Госпогранслужбы "Сталевий кордон" берут в плен российских оккупантов во время штурма.

"Диверсионно-разведывательная группа 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевого кордону" Государственной пограничной службы Украины пополняет обменный фонд пленными оккупантами", — говорится в подписи к видео, которое опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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Ранее в ВСУ показали на видео удар дрона по транспорту оккупантов.

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