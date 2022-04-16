"Поднимите руки, кто согласен с Путиным": в детском саду в России провели праздник в поддержку войны против Украины (видео)

Воспитатели просили поднимать руки тех детей, кто согласен с тем, что Путин начал войну.

В детском саду "Индиго" в Казани провели праздник в поддержку войны России против Украины. На нем присутствовали воспитатели, родители и дети от 2 до 5 лет.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

На мероприятии малышам рассказывали, что в Украине сейчас идет война. Детям объяснили, что Россия там защищает своих граждан, таких же, как воспитанники садика. Их призвали поддержать своего президента – Владимира Путина.

Дети участвовали в сценках с Z-символикой.

"Может, президент правильно поступил, что начал в войну в Украине, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу? Может быть, правильно? Он же вступился за своих. Все-таки, кто из вас за то, что правильно то, что мы сейчас сражаемся и идет в война? Поднимите руки. Кто согласен? Только честно. Один два три. Марат! Ты что воздержался?" — говорит малышам воспитательница.

Напомним, в российском Воронеже учеников второго класса заставляют писать письма военным, которые принимают участие в "специальной операции" против "фашистов" в Украине. Реакция большинства родителей впечатляет.

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