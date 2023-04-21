"Подобные действия являются частью деоккупации": облсовет прокомментировал стрельбу в Новой Каховке

Правобережье Херсонской области пока остается под контролем россиян. Во временно оккупированной Новой Каховке накануне раздались интенсивные выстрелы и взрывы.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он рассказал, что по просьбе украинских военных сейчас стоит сохранять информационную тишину. Впрочем, если ВСУ сочтут целесообразным, они прокомментируют этот инцидент.

Несмотря на это, Соболевский отметил, что речь идет не только об огневом контроле, что украинские войска находятся по левому берегу в разных форматах.

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"Подобные действия являются частью деоккупации всей территории Юга. То же самое происходило и на правом берегу Херсона до его освобождения", — отметил Соболевский. То же самое происходило и на правом берегу Херсона до его освобождения.

Ранее российский диктатор Владимир Путин прибыл на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей, пишут СМИ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит российского диктатора Путина на оккупированные территории.

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