"Подобосрались": журналист предвещает горькую судьбу ЧФ России после атаки на "Цезарь Куников"

Ауслендер провел параллель между уничтожением корабля и разгромом российского флота в Цусимской битве во время войны с Японией.

После атаки на БДК "Цезарь Куников" при таких темпах до конца года Черноморский флот России может завершить свое существование.

Такое мнение высказал израильский военный журналист Сергей Ауслендер.

Журналист обратил внимание, что у спикера президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать атаку на "Цезарь Куников", а он традиционно послал всех к Министерству обороны. Там сказали, что атаки на "Цезарь Куников" не комментируют.

"Так сказать — замкнули круг. А что тут, собственно, комментировать? Его императорское Величество Николай Второй тоже, видимо, события в Цусимском проливе не комментировал", — провел параллель Ауслендер.

"Как там говорил ныне покойный Пригожин, комментируя ход спецоперации: "Подобосрались". И добавить совсем ничего. При таких темпах до конца этого года Черноморский флот, по моему мнению, завершит свое существование. Третий раз в своей печальной истории", — считает журналист.

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Справка: Цусимская битва – последнее и определяющее сражение на море в российско-японской войне 1904-1905 годов между флотами российской и японской империй. В бою были разгромлены две трети второй Тихоокеанской эскадры российского флота. Поражение в этом бою ускорило революционные процессы в Российской империи и крах ее монархического устройства.

Напомним, утром 14 февраля бойцы ГУР Минобороны Украины вместе с Силами обороны уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ. Разведка также показала видео атаки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников". Подробности от ГУР

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