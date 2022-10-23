Подоляк: "21 век станет эпохой кровавых конфликтов, если не остановить РФ"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия немедленно должна покинуть территорию Украины, иначе 21 век станет эпохой кровавых конфликтов.

Об этом он написал в Twitter.

"Напомню основы:

1. РФ единолично начала войну и вторглась в Украину.

2. РФ обстреливает ракетами города.

3. РФ уничтожает энергетику, чтобы заморозить миллионы. Остальные тираны наблюдают", — пишет он.

По его мнению, единственный способ закончить войну – заставить Россию покинуть Украину. Иначе 21 век станет эпохой кровавых конфликтов.

Ранее Подоляк заявил, что единственный формат окончания войны – Россия должна проиграть, а Украина – выиграть, то есть полностью вернуть свои территории.

На каких условиях Россия и Путин должны проиграть – Михаил Подоляк

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