Подоляк анонсировал "положительную агрессию" на территории России: "Будут наносить ущерб военным и критическим объектам"

На территории страны-агрессора России замечена "положительная агрессия". И она будет продолжаться, поскольку в РФ увеличилось количество тех, кто смотрит на ситуацию с “альтернативной” стороны.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Первое, безусловно, мы сегодня и год назад – две разные страны с точки зрения понимания приоритетов, тактик, стратегий и так далее. Второе – Украина наносит удары исключительно по территории оккупированной и юридически украинской территории, включая полуостров Крым. Мы там всю военную инфраструктуру России уничтожим, это круто и это правильно. Третья составляющая, безусловно, в России существенно увеличилось количество альтернативно смотрящих на то, как должна развиваться Россия, граждан Российской Федерации, которые готовы к определенной положительной агрессии, то есть к использованию тех или иных инструментов, которые будут наносить ущерб военным и критическим объектам на территории России”, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также добавил, что граждане России будут так или иначе уничтожать инфраструктуру, военную или критическую, для того, чтобы это было паритетно.

“То есть они будут погружать Российскую Федерацию в состояние войны. Но это делают граждане Российской Федерации. Четвертый, мы, безусловно, на это смотрим с симпатией. Безусловно, если потребуются какие-то консультации, то альтернативным российским гражданам будем эти консультации предоставлять. Но еще раз подчеркиваю, что Украина воюет исключительно на своей территории. И подытожу: количество инцидентов на российских объектах, в том числе критической инфраструктуры, будет существенно увеличиваться. Сегодня не осень 2022 года”, – отметил советник главы ОП.

Напомним, что в пятницу, 29 сентября, вблизи поселка Лугового Брянской области РФ раздавались звуки взрывов и стрельбы.

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