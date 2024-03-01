Подоляк дал исчерпывающий ответ, для чего нужен новый мобилизационный законопроект

Мобилизация в Украине продолжается. В то же время потребность в новом мобилизационном законопроекте возникла из-за неадаптированности прошлого документа к длительной войне.

Об этом изданию Telegraf рассказал советник председателя ОП Михаил Подоляк.

По его словам, прошлый законопроект не учитывал длительную войну, которую против нашего государства развязала РФ. Государство должно искать способы стимулирования населения к защите страны.

"Мобилизация и сегодня идет в Украине. Она продолжается. Сегодня есть соответствующий закон, но он не учитывает долгосрочность этой войны. И поэтому новый закон должен учесть вопросы ротации, демобилизации (потому что долгие сроки боевых действий), вопросы доукомплектации, тренировки, иного подхода к выделению социальных групп, которые должны быть мобилизованы, не будут мобилизованы, что такое бронирование и так далее", — сказал Михаил Подоляк.

Он также подчеркнул, что новый документ должен шире смотреть на возникающие в ходе долгосрочной войны проблемы. В то же время, говоря о мобилизации, он заявил, что ни одна страна не будет относиться с большой симпатией к призыву в состоянии войны.

"Это же очевидно. Это тяжелый процесс. Люди в 21 веке вообще хотят жить иначе. Они хотят вкладывать в свои карьеры, в свои семьи, в путешествия по миру, во что бы то ни стало", — подчеркнул советник.

Кроме того, наше государство будет искать пути стимуляции общества по военной мобилизации.

"Несмотря на это, мобилизация продолжается. Мобилизация будет проходить. Государство будет искать стимулы: и финансовые, и материальные стимулы. И морально, скажем так, работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты страны, не существует", — резюмировал он. .

Напомним, что в Украине в профтехах внедрят новую обучающую программу. Студентов будут обучать на "Операторов гражданских дронов".

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