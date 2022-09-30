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Подоляк напомнил об Иловайске: сегодня просить о выходе из Лимана придется России

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Подоляк напомнил об Иловайске: сегодня просить о выходе из Лимана придется России

Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал боевые действия в районе Лимана в Донецкой области, вспомнив расстрел под Иловайском.

России придется просить Украину об организации "зеленого коридора" для выхода российских войск из Лимана.

Об этом советник руководителя ОП написал в своем Twitter.

"8 лет назад российские военные оцепили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, банкетом в Кремле есть дело до своих солдат" ", – заявил он.

Во время боев за Иловайск и выхода из окружения в августе 2014 года погибли 368 украинских военных, еще 430 были ранены.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция по окружению российских войск в Лимане на Донбассе продолжается и уже находится на этапе завершения.

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