Подоляк назвал цель подрыва Каховской ГЭС и призвал мир признать Россию страной-террористом

Советник главы ОП отметил, что на огромной территории будет уничтожено все живое, разрушены много населенные пунктов, нанесен колоссальный ущерб экологии.

Цель подрыва Каховской ГЭС – создать препятствия наступлению ВСУ и притормозить справедливый финал войны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом советник руководителя ОП написал в Сети.

"Россия взорвала дамбы Каховской ГЭС. Цель очевидна: чтобы создать непреодолимые препятствия на пути наступающих ВСУ; чтобы перехватить информационную инициативу; чтобы притормозить справедливый финал войны", – говорится в заявлении Подоляка.

Он подчеркнул, что на огромной территории будет уничтожено все живое, разрушены много населенных пунктов, нанесен колоссальный ущерб экологии.

Советник руководителя президентского офиса отметил, что это еще одно умышленное преступление "в рамках Единого глобального преступления Рф в XXI веке – организации масштабной войны в Европе".

"Россия немедленно должна быть признана страной-террористом со всеми жесткими юридическими последствиями..." – призвал Подоляк.

Подрыв Каховской ГЭС – что известно

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего станция полностью разрушена и ушла под воду. В результате этого преступления врага вода из Днепра затапливает населенные пункты Херсонщины, откуда происходит эвакуация.

Подрывом Каховской ГЭС оккупанты пытаются задержать действия ВСУ, считает директор Defense Express Сергей Згурец.

Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС – читайте в материале ТСН.ua.

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