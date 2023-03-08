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Подоляк назвал четыре приоритета для Украины весной касательно войны

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
463
Время на прочтение
1 мин
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Подоляк назвал четыре приоритета для Украины весной касательно войны

Фото: Getty Images

Михаил Подоляк подчеркнул, что антироссийская коалиция должна продолжить давить на РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этой весной антироссийская коалиция должна продолжить давить на Россию и помочь Украине подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, главными приоритетами этой весной являются:

  • увеличение военного производства – снарядов и ракет;
  • ускорение поставок бронетехники для ВСУ и строительство ремонтных баз;
  • эффективное контрнаступление украинских военных;
  • жесткое давление на Россию в целях недопущения обхода санкций.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что Венгрия, заявлениями о прекращении огня, призывает Украину к капитуляции и оправдывает российский геноцид украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
463
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