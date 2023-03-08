Подоляк назвал четыре приоритета для Украины весной касательно войны

Михаил Подоляк подчеркнул, что антироссийская коалиция должна продолжить давить на РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этой весной антироссийская коалиция должна продолжить давить на Россию и помочь Украине подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, главными приоритетами этой весной являются:

увеличение военного производства – снарядов и ракет;

ускорение поставок бронетехники для ВСУ и строительство ремонтных баз;

эффективное контрнаступление украинских военных;

жесткое давление на Россию в целях недопущения обхода санкций.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что Венгрия, заявлениями о прекращении огня, призывает Украину к капитуляции и оправдывает российский геноцид украинцев.

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