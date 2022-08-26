Подоляк назвал два четких условия, при которых Украина подпишет мирный договор с РФ

Только когда Украина дойдет до границ 1991 года, а Россия понесет значительные тактические потери на фронте, тогда Киев готов садиться за стол переговоров и подписывать мирный договор.

В Офисе президента подчеркнули, что Россия должна понести такие потери, чтобы она не смогла диктовать Украине свои ультиматумы.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка изданию Helsingin Sanomat.

По его словам, по его мнению, война между Россией и Украиной все-таки закончится за столом переговоров.

"Россия действительно готова к миру только в том случае, если она понесла значительные тактические потери. Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена выслушивать аргументы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, тогда Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы", – считает Михаил Подоляк.

Советник главы ОП также убежден, что поражение России даст свободу выбора Беларуси, которая может стать настоящей европейской демократией.

Ранее сообщалось, будет ли Украина с Россией говорить о демилитаризации и вступлении в НАТО.

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