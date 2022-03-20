Подоляк назвал две причины, почему Россия испытывает потрясающее фиаско в войне против Украины

Подоляк назвал две причины, почему Россия испытывает потрясающее фиаско в войне против Украины

Подоляк прогнозирует в дальнейшем массовые смерти российских военнослужащих в Украине.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк выразил свои предположения, почему Россия отмечает большие потери и теряет мотивацию воевать против украинской армии.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

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Первая причина, по словам Подоляка, у российского Генштаба МО совершенно не было объективной аналитики в отношении Украины.

"Отсюда – тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего фиаско «второй армии мира», стремительно нарастающая. Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах по распропаганде ОПУ.

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Вторая причина – чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. Подоляк отмечает, что ВСУ ликвидировали шесть ключевых генералов, вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также уничтожены генерал-майоры Тушаев (командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии), Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа), Колесников (командующий 29-й армией Восточного военного округа), Суховецкий (заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа), Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры.

"Это признак тотальной неготовности армии. Воюют лишь количеством и крылатыми ракетами. Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях ", — отметил Подоляк.

Он добавляет, хотя контрактники и срочники осознали, что их высшее "руководство абсолютно бездарно". Но прогнозирует только массовые смерти российских военнослужащих в Украине.

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