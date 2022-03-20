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Подоляк назвал две причины, почему Россия испытывает потрясающее фиаско в войне против Украины

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Подоляк назвал две причины, почему Россия испытывает потрясающее фиаско в войне против Украины

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Подоляк прогнозирует в дальнейшем массовые смерти российских военнослужащих в Украине.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк выразил свои предположения, почему Россия отмечает большие потери и теряет мотивацию воевать против украинской армии.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Первая причина, по словам Подоляка, у российского Генштаба МО совершенно не было объективной аналитики в отношении Украины.

"Отсюда – тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего фиаско «второй армии мира», стремительно нарастающая. Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах по распропаганде ОПУ.

Вторая причиначрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. Подоляк отмечает, что ВСУ ликвидировали шесть ключевых генералов, вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также уничтожены генерал-майоры Тушаев (командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии), Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа), Колесников (командующий 29-й армией Восточного военного округа), Суховецкий (заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа), Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры.

"Это признак тотальной неготовности армии. Воюют лишь количеством и крылатыми ракетами. Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях ", — отметил Подоляк.

Он добавляет, хотя контрактники и срочники осознали, что их высшее "руководство абсолютно бездарно". Но прогнозирует только массовые смерти российских военнослужащих в Украине.

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