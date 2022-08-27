Подоляк назвал единственный путь, которым должна закончиться война в Украине

Подоляк считает, что для победы в войне не менее важную роль играет воля одолеть зло, пришедшее на украинскую землю.

Такое мнение Подоляк написал у себя в Twitter.

По его словам, эта война должна закончиться:

военным поражением РФ; возвращением оккупированных территорий Украине; трибуналом над преступниками; Началом трансформации России.

"Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", — подчеркнул он.

Напомним, ранее на Банковой назвали два четких условия, при которых Украина сядет за стол переговоров и подпишет мирный договор с Российской Федерацией. Одно из них – когда ВСУ дойдут до границ 1991 года. Детальнее читайте по ссылке.

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