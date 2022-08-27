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Подоляк назвал единственный путь, которым должна закончиться война в Украине

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Подоляк назвал единственный путь, которым должна закончиться война в Украине

Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что война Украины против России должна закончиться одним путём.

Подоляк считает, что для победы в войне не менее важную роль играет воля одолеть зло, пришедшее на украинскую землю.

Такое мнение Подоляк написал у себя в Twitter.

По его словам, эта война должна закончиться:

  1. военным поражением РФ;
  2. возвращением оккупированных территорий Украине;
  3. трибуналом над преступниками;
  4. Началом трансформации России.

"Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", — подчеркнул он.

Напомним, ранее на Банковой назвали два четких условия, при которых Украина сядет за стол переговоров и подпишет мирный договор с Российской Федерацией. Одно из них – когда ВСУ дойдут до границ 1991 года. Детальнее читайте по ссылке.

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