Подоляк назвал единственный путь, которым должна закончиться война в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что война Украины против России должна закончиться одним путём.
Подоляк считает, что для победы в войне не менее важную роль играет воля одолеть зло, пришедшее на украинскую землю.
Такое мнение Подоляк написал у себя в Twitter.
По его словам, эта война должна закончиться:
- военным поражением РФ;
- возвращением оккупированных территорий Украине;
- трибуналом над преступниками;
- Началом трансформации России.
"Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", — подчеркнул он.
Напомним, ранее на Банковой назвали два четких условия, при которых Украина сядет за стол переговоров и подпишет мирный договор с Российской Федерацией. Одно из них – когда ВСУ дойдут до границ 1991 года. Детальнее читайте по ссылке.
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