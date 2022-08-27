Подоляк назвал главную задачу войны, которую ВСУ должны выполнить до зимы

Боевые действия перешли к четвертой стадии. До этого времени украинская армия имеет существенные успехи на всей линии фронта.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украине удалось затормозить продвижение России на Донбассе, хотя российская армия ежедневно производит 40-50 тысяч выстрелов из артиллерии разного калибра.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка изданию Helsingin Sanomat.

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"Война перешла в четвертую стадию. Россия завезла в Украину максимальное количество техники и людей. Они ведут артиллерийскую войну, которую хотят продолжить до зимы", – сказал он.

Относительно ситуации с украинским контрнаступлением на юге, как подчеркнул Подоляк, он прогрессирует. Советник головы ОП отметил, что ВСУ пытаются эффективно уничтожить логистику и управленческие позиции россиян. Цель – усложнить их снабжение и заставить отступить к наступлению зимы.

Чтобы получить преимущество на поле боя, Украине нужно современное вооружение, в частности системы противовоздушной обороны, за которыми украинские власти обращаются к правительствам иностранных государств.

Напомним, в этом же интервью Подоляк назвал два четких условия, при которых Украина подпишет мирный договор с РФ.