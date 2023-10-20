Подоляк назвал количество мобилизованных россиян на оккупированных территориях

Всех мобилизованных окупантов уничтожать не нужно.

В Украине на временно оккупированных территориях находятся 350-380 тысяч русских военных. Однако ЗСУ не нужно уничтожать всех военных РФ.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

“Сегодня мобилизованных, которые находятся на оккупированных территориях, где-то 350 – 380 тысяч. Но это не значит, что нужно уничтожить эти 380 тысяч. Понимаете? Здесь нет такой прямой зависимости уничтожить 380 тысяч и дальше. Так же, например, 3 тысячи танков, а уничтожили 200 – и этого может быть достаточно. Не надо уничтожить все 3 тысячи танков», – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также добавил, что когда речь идет о существенно тактическом поражении – это значит, что на каком-то направлении будет прорыв, который обрушит линию фронта определенной протяженностью.

"После этого начнутся другие процессы. Те же мобилизованные начнут дезертировать, убегать на свою территорию", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, что в ВСУ прокомментировали запугивание Путина о патрулировании МиГов в Черном море.

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