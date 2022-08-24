Подоляк назвал "поздравление" Лукашенко клоунадой и пообещал после победы обсудить с ним оттенки "мирного неба"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лукашенко, который в День Независимости сделал очередное циничное заявление об Украине.

Подоляк отметил, что после победы Украины с пожелавшим Украине "мирного неба" Лукашенко и его сторонниками обсудят все "оттенки мирного неба над Украиной".

Об этом Михаил Подоляк сказал изданию "Зеркало".

Советник главы Офиса президента указал на активную помощь Лукашенко российским военным в войне против Украины через предоставления им аэродромов, запчастей к технике и снарядам.

"Считаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямого соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И поэтому продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что через три-четыре дня все закончится и непослушных украинцев вырежут, а сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тона смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города", — заявил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что "все, что делает Лукашенко совершенно точно и конкретно пропитано кровью украинцев".

"Понимаю, что некоторым кажется, что можно пожизненно безбожно лгать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко совершенно точно и конкретно пропитано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы подробно обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации", – добавил советник главы ОПУ.

Напомним, Лукашенко, позволивший Путину бомбить Украину, пожелал украинцам "мирного неба".

Ранее Лукашенко заверил, что не будет нападать на Украину и не будет обстреливать мирные города.

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