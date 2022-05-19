Подоляк назвал причину, из-за которой не происходят двусторонние переговоры президентов Украины и РФ

Подоляк назвал причину, из-за которой не происходят двусторонние переговоры президентов Украины и РФ

Советник главы ОПУ считает, что недостаточная осведомленность Путина о ситуации на фронтах мешает проведению переговоров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что конструктивные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским будут возможны, когда хозяин Кремля получит полную информацию о войне в Украине.

Такое мнение он высказал в ходе национального телемарафона.

По словам Подоляка, Путин не получает достаточно информации о ситуации в Украине, которая выглядит иначе, чем он думает.

“Возможно, если бы этот человек (Путин - ТСН) был так же глубоко в теме, как президент Украины, то у нас были бы уже переговоры двусторонние. Возможно, когда он начнет получать больший объем информации и адекватной аналитики, то тогда, возможно, будут конструктивные переговоры между президентами”, — заявил советник главы ОПУ.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявлял, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможна, однако есть два фактора, которые влияют на ее сроки и объемы.

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