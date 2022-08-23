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Подоляк назвал, сколько и какого оружия нуждается Украина для масштабного перелома в войне

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Подоляк назвал, сколько и какого оружия нуждается Украина для масштабного перелома в войне

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что еще 50 реактивных систем залпового огня существенно изменили бы картину на поле боя.

По словам Подоляка, речь идет не только о HIMARS, но и о реактивных системах залпового огня, обеспечивающих более 80 километров дальности.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

По его мнению, такое количество РСЗО позволит полностью разрушить логистическую и штабную инфраструктуру кафиров по периметру зоны боевых действий.

"Я показываю, что суммы не столь велики, что эта война имеет конкретную математику. Например, если мы говорим, что HIMARS стоит 4 – 4,5 миллиона долларов, а одна ракета к нему – 150 тысяч, то, безусловно, мы можем добавить еще 500 миллионов или даже миллиард на ракеты в том количестве, что нам нужно", – сказал Подоляк.

Напомним, западные СМИ сообщают, что США готовят масштабный пакет военной помощи в размере 3 млрд долларов в День Независимости Украины. Согласно информации СМИ, деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Отмечается, что вооружение этого паркета военной помощи не сразу попадет на фронт.

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