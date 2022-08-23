Подоляк назвал, сколько и какого оружия нуждается Украина для масштабного перелома в войне

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что еще 50 реактивных систем залпового огня существенно изменили бы картину на поле боя.

По словам Подоляка, речь идет не только о HIMARS, но и о реактивных системах залпового огня, обеспечивающих более 80 километров дальности.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

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По его мнению, такое количество РСЗО позволит полностью разрушить логистическую и штабную инфраструктуру кафиров по периметру зоны боевых действий.

"Я показываю, что суммы не столь велики, что эта война имеет конкретную математику. Например, если мы говорим, что HIMARS стоит 4 – 4,5 миллиона долларов, а одна ракета к нему – 150 тысяч, то, безусловно, мы можем добавить еще 500 миллионов или даже миллиард на ракеты в том количестве, что нам нужно", – сказал Подоляк.

Напомним, западные СМИ сообщают, что США готовят масштабный пакет военной помощи в размере 3 млрд долларов в День Независимости Украины. Согласно информации СМИ, деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Отмечается, что вооружение этого паркета военной помощи не сразу попадет на фронт.

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