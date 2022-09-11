Подоляк назвал условия, при которых оккупанты сами уйдут из Крыма

Переломный момент в войне России против Украины состоится, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым – ну, и в соответствии с проведением специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", – сказал Подоляк.

Он также назвал важным Луганское направление.

Подоляк считает, что переломный момент в войне в Украине состоится, когда ВСУ уволят Луганск и Донецк.

"Крыма как такового как оборонного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск — из Крыма все уходят", — сказал он.

Подоляк отметил, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после успешных территориальных достижений нашей страны. Тогда Украина выставит свои ультимативные очень жесткие требования.

"Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в Российской Федерации, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России", – сказал Подоляк.

Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.

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