Подоляк о деблокаде Мариуполя: "Военное руководство Украины делает сверхусилия, чтобы эта возможность появилась"

Подоляк о деблокаде Мариуполя: "Военное руководство Украины делает сверхусилия, чтобы эта возможность появилась"

В Офисе президента заверили, что военное руководство Украины предпринимает огромные сверхусилия, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти гражданских и военных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что каждый разговор президента с лидерами мира начинается со слова "Азовсталь" и спасения оттуда украинских военных.

Об этом сообщил советник ОП Михаил Подоляк в социальных сетях.

"Жизнь каждого защитника священна для Украинского государства. APUkraine и я лично находимся в постоянной коммуникации с защитниками "Азовстали": ребятами из "Азова", полиции, пограничной службы, морской пехоты. За эти месяцы они стали живым символом Украины", — написал Подоляк.

Каждый разговор Президента с лидерами мира начинается со слова "Азовсталь". Мы просчитываем все форматы, а если история международного права таких форматов не знает, предлагаем новые. Нам удалось вытащить из завода женщин и детей, но мы не остановимся, пока не вытащим всех. (2/3) – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 8, 2022

Он добавил, что вопрос деблокады Мариуполя – исключительная компетенция Вооруженных Сил, и если бы была хоть одна возможность – ВСУ бы ее использовали.

"Военное руководство делает сверхусилия, чтобы эта возможность появилась. Но вопрос военных планов точно не является предметом общественного обсуждения ", — подчеркнули в ОП.

Напомним, 8 мая из блокадного Мариуполя и завода "Азовсталь" эвакуировали еще 173 человека. Как сообщили в городском совете, 10 автобусов с людьми уже прибыли на подконтрольную Украине территорию.

Стоит отметить, что у защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственный способ, который будет гарантировать жизнь – стоять и бороться.

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