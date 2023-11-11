Подоляк – о годовщине освобождения Херсона: "Есть четким и мощным посланием для всех"

Подоляк подчеркнул, что Россия захватывает украинские территории только для того, чтобы их уничтожать.

Год назад, 11 ноября 2022, украинская армия деоккупировала Херсон. В Офисе президента называют это "четким и мощным посланием для всех".

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Во-первых, Россия умеет проигрывать и любит это делать. Проиграть грандиозно и позорно. Во-вторых, Россия умеет и любит отрицательно отступать, "наступать". В-третьих, на захваченных территориях Россия всегда заявляет, что "она туда приходит навсегда ", и тут же это "навсегда" превращается в никогда, в бегство. В-четвертых, Россия захватывает украинские территории только для того, чтобы их уничтожать, устраивать массовые пытки и убийства мирного населения. Поэтому оставлять что угодно России – это обрекать людей на страдание...", — отметил политик.

Подоляк подчеркнул, что не нужно бояться России, а делать все, чтобы она потерпела поражение.

"Нужно эту агрессивную страну из прошлого давить, возвращать в разумное состояние из-за болезненных поражений и обильных репараций. Поражение России — это вклад демократий в будущее человечества, в будущее наших детей", — отметил он.

Напомним, 11 ноября 2023 года – годовщина освобождения Херсона от оккупантов. Владимир Зеленский напомнил, как это было и показал фото.

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