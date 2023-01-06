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Подоляк – о настоящей сути "перемирия" от РФ: "Убивать в спину, имитируя тишину"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Подоляк – о настоящей сути "перемирия" от РФ: "Убивать в спину, имитируя тишину"

Фото: Getty Images

Советник ОП призвал никогда не воспринимать слова России серьезно, ведь "это всегда примитивный циничный обман".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия лишь имитирует тишину во время "перемирия", но не перестает обстреливать Украину.

Об этом он написал в Сети 6 января.

Подоляк подчеркнул, что во время перемирия оккупанты атаковали херсонскую пожарную станцию, и по всей Украине звучала воздушная тревога.

"6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину", — говорится в заявлении советника руководителя ОП.

"Итак, "Никогда"... Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", — призвал Подоляк.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести в сочельник и на Рождество якобы режим прекращения огня на фронте в Украине. Аргументировал все благими намерениями – якобы дать возможность украинцам посетить рождественские службы.

На самом же деле Россия планирует использовать это время для отдыха в войне и для пропаганды, говорят представители украинской власти. В то же время эксперты предполагают, что 6 января оккупанты могут устроить массированный обстрел, а когда ВСУ откроют ответный огонь, обвинить Украину в атаках.

Так, уже утром 6 января российская армия из артиллерии обстреляла подразделение ГСЧС в Херсоне. Есть погибшие и раненые.

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Дата публикации
Просмотры
372
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