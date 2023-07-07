Подоляк о переговорах с Россией об обмене пленными: "РФ отказывается предоставить допуск к осмотру мест"

Российская сторона не дает информации, сколько украинских военных находятся в плену.

Переговоры по обмену пленными с российской стороной продолжаются напряженно и ежедневно.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“В Украине создан специальный координационный штаб по обмену пленными, которым управляет очень объемный коллектив людей. Он выполняет разные функции, потому что Россия негуманно подходит к тому, что такое военнопленный в рамках столь великой войны. Соответственно, РФ отказывается предоставить допуск к осмотру мест, где находятся украинские военнопленные, не подтверждает количество людей, находящихся в плену”, — рассказал Михаил Подоляк.

Напомним, что на Бахмутском направлении военные ВСУ начали брать много пленных.

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