Подоляк о призыве и мобилизации в РФ: "Хватаются за любые "волшебные пилюли"

В ОП заявили, что Россия хочет отсрочить поражение в войне, и что у нее один финал – трибунал.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал продление мобилизации в России и увеличение срока службы в армии.

Свой комментарий советник главы ОП опубликовал в Сети.

"Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, "новое трехдневное наступление" — кремлевские ревизионисты хватаются за любые "волшебные пилюли", которые позволят хоть как-то отсрочить поражение", — говорится в заявлении Подоляка.

"Но они даже не "Жуков". Только косплееры, у которых один финал: трибунал", — подчеркнул он.

Напомним, военный комиссар подмосковных городов Михаил Фотин признал, что частичная мобилизация в РФ не завершена, а приостановлена. Он также сказал, что в 2023 году сроки военной службы будут увеличены до 1,5 лет, а затем – до 2.

Заметим, по данным The New York Times, президент РФ Владимир Путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 тыс. российских военных во имя победы в войне против Украины.

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