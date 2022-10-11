Подоляк о ракетных обстрелах: "Истинный гуманизм – это исключительно о немедленном предоставлении Украине систем ПВО/ПРО"

Советник руководителя Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Украине нужны противовоздушные системы защиты в борьбе против России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз призвал партнеров предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от российских крылатых ракет.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Истинный гуманизм – это не о призывах и словах, когда идет война. Истинный гуманизм – это исключительно о немедленном предоставлении Украине систем ПВО/ПРО, чтобы мы защитили своих детей от российских крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Массированный ракетный обстрел Украины

Россия второй день подряд производит массированный ракетный обстрел территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на сегодняшний день известно о сбитии 18 российских ракет с 7:00 утра до 12:20 дня.

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что Россия готовилась к атакам ракетами в осенне-зимний период, но выпустила их по Украине вчера из-за взрывов на Крымском мосту.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что стратегию бомбардировок по Украине избрал новый командующий российской армией генерал Сергей Суровикин. Именно поэтому в ближайшее время угроза ракетных ударов будет сохраняться.

По словам Жданова, "единственной стратегией ведения военной кампании" Суровикина будут именно ракетные удары, но "без авиации".

Военный эксперт также отметил, что Украина должна вернуться к вопросу о закрытии неба над нашим государством, ведь Россия в последние два дня значительно усилила ракетные обстрелы, а эффективность ПВО Украины составляет 50%.

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