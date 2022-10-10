Подоляк о утренних ракетных обстрелах: "Россия должна пройти через трибунал"

Россия в очередной раз атаковала дома мирных жителей.

Российская Федерация должна ответить на трибунале за все бесчинства, которые она совершила в войне против Украины.

Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия снова показала миру свою террористическую сущность, атакуя жилые дома и детские площадки. Сегодня Украинцы снова показали, что нас не сломать бомбами и ракетами. Украина должна победить в этой войне. Россия должна пройти через трибунал. Другого варианта не существует", — подчеркнул он. Подоляк.

Призывы к миру

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все цивилизованные страны мира должны признать Российскую Федерацию страной-террористкой. Последней каплей должен стать удар по центру столицы, считает Данилов.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призывает государства, чтобы РФ признали террористической страной. Пора юридически сделать это.

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