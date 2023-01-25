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Подоляк о важности обороны Бахмута: "Россияне там в крайне невыгодном положении теряют все свои ресурсы"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Подоляк о важности обороны Бахмута: "Россияне там в крайне невыгодном положении теряют все свои ресурсы"

Фото: Associated Press

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил важность Бахмута и Соледара для обороны Украины.

Подоляк отметил, что сегодня оккупанты находятся в крайне невыгодном положении вблизи Бахмута и Соледара. Там россияне теряют "всю свою боеспособность и ресурсность".

Об этом советник руководителя ОП рассказал в интервью 24 каналу.

В частности, Подоляк прокомментировал статью издания CNN,в  которой говорится, что партнеры советуют прекратить сражаться за Бахмут и сосредоточить внимание на наступлении на юге.

"Несколько странно, когда журналисты что-то советуют. Есть Генеральный штаб, есть Ставка Верховного Главнокомандующего, где рассматриваются все сценарии, риски и возможности. Это масштабная и интенсивная война, здесь нет фиксации на каком-то конкретном населенном пункте", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Украина исходит из необходимости решения тех или иных задач.

"Если мы говорим о Донецком направлении — Бахмут, Соледар, Авдеевка — сегодня там идет существенное уничтожение возможностей российской армии. Россия находится там в крайне невыгодном положении — она теряет всю свою боеспособность и ресурсность", — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание по борьбе за город Бахмут Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении.

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Дата публикации
Просмотры
6055
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