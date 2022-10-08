Подоляк о взрыве на Крымском мосту: "Все незаконное должно быть разрушено"

Утром на Крымском мосту произошел взрыв и разгорелся масштабный пожар.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк комментируя пожар на Крымском мосту, подчеркнул, что "все незаконное должно быть разрушено".

Об этом он написал в Twitter.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украдено – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", — говорится в сообщении.

Известно, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Из-за пожара автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено. Судоходство же в Керченском проливе не перекрывалось.

Напомним, на Крымском мосту произошел масштабный пожар (фото, видео).

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