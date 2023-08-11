Подоляк об атаках на РФ: Вся эта война будет на их территории

Взрывов на территории Российской Федерации станет больше, а эффективность атак беспилотных летательных аппаратов по стране будет повышаться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "24 канал".

Михаил Подоляк отметил, что Россия теряет контроль над Черным морем. По его словам, если РФ продолжит наносить удары по украинским портам, то со временем может остаться без флота.

"С точки зрения происходящего на территории России — взрывы и т.д. При такой интенсивности войны очевидно, что вся эта война будет на территории России", — сказал Подоляк.

По словам Михаила Подоляка, Россия будет испытывать все большее количество атак дронов. Он отметил, что "неустановленные беспилотники" уже залетают в РФ каждую ночь.

"Понятно, что сейчас отрабатываются системы ПВО, изучается все, производится разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться", — предупредил чиновник.

Напомним, что в Москве произошел странный инцидент с беспилотниками. Россияне в нескольких километрах от Кремля заметили неизвестные квадрокоптеры и вызвали полицию.

По прогнозам аналитиков, удары дронами по российской столице увеличатся и станут более качественными.

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