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Подоляк об обстреле Днепра: "Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Подоляк об обстреле Днепра: "Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН"

Фото: Getty Images

Он отметил – Москва доказывает, что цинизму нет предела.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал вражеский ракетный удар по Днепру, отметив необходимость исключить Россию из Совбеза ООН.

Об этом говорится в заявлении советника ОП в Сети.

"Иногда кажется, что за этот год мы видели все оттенки "русского мира". Но Москва доказывает, что цинизму нет предела. Днепр. Суббота. Обычный дом. Подлая российская ракета…" – написал Подоляк.

"Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН. Ее присутствие в этом органе – позор для всего мира", – подчеркнул советник главы президентского офиса.

Напомним, российские оккупранты 14 января попали ракетой по жилой многоэтажке Днепра. Пока известно о 10 раненых, среди которых – дети. В то же время спасены 15 человек. В доме был разрушен по меньшей мере один подъезд.

Отметим, что во время масштабной воздушной тревоги в Украине российские захватчики попали в объекты инфраструктуры во Львовской и Харьковской областях. В ряде областей работает ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
9573
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