Подоляк об обстреле Днепра: "Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН"

Он отметил – Москва доказывает, что цинизму нет предела.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал вражеский ракетный удар по Днепру, отметив необходимость исключить Россию из Совбеза ООН.

Об этом говорится в заявлении советника ОП в Сети.

"Иногда кажется, что за этот год мы видели все оттенки "русского мира". Но Москва доказывает, что цинизму нет предела. Днепр. Суббота. Обычный дом. Подлая российская ракета…" – написал Подоляк.

"Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН. Ее присутствие в этом органе – позор для всего мира", – подчеркнул советник главы президентского офиса.

Иногда кажется, что за этот год мы видели все оттенки русского мира. Но Москва доказывает, что цинизму нет предела. Днепр. Суббота. Обычный дом. Подлая российская ракета… Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН. Ее присутствие в этом органе – позор для всего мира. pic.twitter.com/RgnVsqciRz – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023

Напомним, российские оккупранты 14 января попали ракетой по жилой многоэтажке Днепра. Пока известно о 10 раненых, среди которых – дети. В то же время спасены 15 человек. В доме был разрушен по меньшей мере один подъезд.

Отметим, что во время масштабной воздушной тревоги в Украине российские захватчики попали в объекты инфраструктуры во Львовской и Харьковской областях. В ряде областей работает ПВО.

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